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Общество15 января 2022 4:27

В 2021 году нацпарк «Красноярские Столбы» посетило более 900 тысяч человек

В национальном парке подвели итоги года
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В 2021 году нацпарк «Красноярские Столбы» посетило более 900 тысяч человек

В 2021 году нацпарк «Красноярские Столбы» посетило более 900 тысяч человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2021 году национальный парк «Красноярские Столбы» посетили 905 354 человека. В пресс-службе парка сообщают, что это на 10% больше, чем в 2022 году, тогда из-за четырехмесячного перерыва посещаемости, связанного с пандемией, количество туристов составило чуть больше 814 тысяч.

В нацпарке поясняют, что увеличение числа туристов можно объяснить не только снятием ограничений, но и благоустройством Столбов. Для посетителей обустроили парковку, Визит-центр, теплый туалет и комнату матери и ребенка.