В Красноярском крае за сутки от коронавируса скончались 26 человек, заразились еще 287 пациентов Фото: Мария ЛЕНЦ

14 января 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 287 человека, умерло – 26. Как сообщает стопкоронавирус.рф, всего в регионе ковидом заразилось 176 844 человека.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечилось от коронавируса еще 259 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 161 874 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 26 человек. Общей сложности от болезни скончались 9050 пациентов.

Фото: Роспотребнадзор Красноярск

- Под медицинское наблюдение взято 1 017 контактных человек. Проведено тестов на коронавирус всего 4 677 317, из них за последние сутки 7 983, - сообщает Роспотребнадзор Красноярского края.