Школам Красноярского края выделили 1,5 миллиарда рублей на ремонт Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Школам Красноярского края выделили 1,5 миллиарда рублей на капитальный ремонт. Эти средства федеральный бюджет направил на 2022 – 2023 годы согласно представленным заявкам. И еще 800 миллионов рублей к этому добавит краевой бюджет, - сообщают Gornovosti.ru со ссылкой на министерство образования края.

В списке на капремонт 33 школы в 15 муниципалитетах края, работы в этом году начнутся в 31, а 2 – отложили на следующий год. Обозначим, что это учебные заведения в Березовском, Сухобузимском, Енисейском, Ермаковском, Новоселовском, Ирбейском, Уярском, Курагинском, Северо-Енисейском и Пировском районах. А также в городах Красноярске, Ачинске, Бородино, Железногорске и Зеленогорске.

Помимо того, что основательно обновятся сами здания школ, туда после привезут и установят новое и современное учебное оборудование. А для того, чтобы координировать работу, создается региональный общественный штаб, куда могут войти учителя, школьники и их родители, а также общественники – активисты.