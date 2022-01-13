Школьники Красноярского края стали победителями конкурса волонтерских проектов СУЭК

Школьники края принимают активное участие в волонтерских проектах СУЭК. Фото предоставлено компанией

Школьники из Красноярского края стали лидерами Межрегионального конкурса молодежных волонтерских проектов «Траектория добрых дел», который проводила СУЭК Андрея Мельниченко в 2021 году в честь 20-летия компании. В конкурсе принимали участие восемь территорий присутствия компании – Красноярский, Алтайский, Приморский и Хабаровский края, Кемеровская и Новосибирская области, Республики Бурятия и Хакасия. Организаторами мероприятия выступили Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ» и АНО «Новые технологии развития».

Одна из задач конкурса – привлечение молодежи к решению актуальных социальных вопросов в своих городах и поселках, развитие у юных граждан навыков волонтерской и благотворительной работы, воспитание экологической ответственности. Красноярские школьники из городов Бородино, Назарово и Шарыпово направили на конкурс около 25 проектов. Темы, которые разрабатывали ребята, самые разнообразные, – помощь людям старшего поколения и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, организация полезного и познавательного досуга для детей с ограниченными возможностями здоровья, создание площадок для творческой самореализации молодежи, популяризация раздельного сбора мусора, уборка популярных у горожан мест отдыха, благоустройство, забота о бездомных животных. В число лучших вошли 8 проектов – среди всех регионов присутствия СУЭК красноярцы завоевали самое большое количество призовых мест.

Два первых места у старшеклассников из шарыповской школы № 3. Они разработали проект по сбору пластика «Чистый город». Активисты из городского молодежного центра Бородино также завоевали первое место. Ребята предложили проект шефства молодежи над памятными местами. Кстати, уборку знаковых для шахтерской столицы мест школьники из Бородино проводят 20 числа каждого месяца уже год – в составе «двадцатки добровольцев», сформированной к юбилею СУЭК, ребята вместе с угольщиками, ветеранами отрасли следят за чистотой на Аллее памяти, у Стелы защитникам Отечества.

Вторые места – их у школьников края 3 – присуждены проектам «Чистое озеро – чистая душа» и «Экологический патруль» школ №8 и №3 города Шарыпово и проекту «Мы вместе» молодежного центра «Бригантина» из города Назарово, направленному на сплочение в общественно полезной деятельности людей разных поколений.

Третьи места – их тоже 3 – у проектов по пропаганде здорового образа жизни, обучению правилам дорожного движения детей с ОВЗ и помощи приюту для беспризорных животных, авторами всех инициатив являются шарыповские подростки.

Вовлечению молодежи в развитие малой родины, воспитанию у подрастающего поколения социального активизма СУЭК уделяет повышенное внимание на протяжении всей своей истории. Деятельность СУЭК по развитию добровольчества отмечена многими федеральными наградами, в том числе благодарностью президента РФ Владимира Путина.