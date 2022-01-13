Пропавшего в Норильске подростка обнаружили мертвым Фото: Мария ЛЕНЦ

Пропавший в Норильске 12-летний подросток найден. Сообщение о том, что он ушел из дома, появилось в социальных сетях Северного города 12 января. Взволнованные родители сообщили в полицию, подняли на поиски знакомых, волонтеров. В процессе опросили всех друзей и знакомых, проверили возможные места, где он мог находиться.

И вот стало известно: школьник найден. В пресс-службе краевой полиции эту информацию подтвердили и добавили, что нашли его возле девятиэтажки, без признаков жизни и со следами падения с высоты. Сейчас этим занимается следственный комитет. Предварительно известно, что в семье не было конфликтов и в целом на учете она не состояла. Также накануне гибели у школьника не было проблем и с одноклассниками и учителями. В ходе проверки предстоит узнать, как и когда подросток оказался в указанном месте и что именно стало причиной его гибели.