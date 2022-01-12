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Происшествия12 января 2022 15:42

В Красноярске водитель автобуса стал виновником массового ДТП

Участниками аварии оказались четыре машины, стоящие на светофоре
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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В Красноярске водитель автобуса стал виновником массового ДТП. ВКонтакте/ЧП Красноярск

В Красноярске водитель автобуса стал виновником массового ДТП. ВКонтакте/ЧП Красноярск

В Красноярске водитель автобуса собрал на светофоре четыре машины. Причиной массового ДТП могло стать проблемы состояние здоровья мужчины.

Авария попала в объектив уличных камер. Дорожный инцидент произошел около девяти часов утра 12 января возле дома №23 на улице 78 Добровольческой Бригады. Автобус, принадлежащий одной из красноярских машиностроительных фирм, на полном ходу въехал в цепочку впереди стоящих на светофоре авто.

Существенные повреждения получили все автомобили. а водителю автобуса потребовалась помощь врачей. В причинах аварии будут разбираться госавтоинспекторы.