В Красноярске водитель автобуса стал виновником массового ДТП. ВКонтакте/ЧП Красноярск

В Красноярске водитель автобуса собрал на светофоре четыре машины. Причиной массового ДТП могло стать проблемы состояние здоровья мужчины.

Авария попала в объектив уличных камер. Дорожный инцидент произошел около девяти часов утра 12 января возле дома №23 на улице 78 Добровольческой Бригады. Автобус, принадлежащий одной из красноярских машиностроительных фирм, на полном ходу въехал в цепочку впереди стоящих на светофоре авто.

Существенные повреждения получили все автомобили. а водителю автобуса потребовалась помощь врачей. В причинах аварии будут разбираться госавтоинспекторы.