В 2021 году аэропорт Красноярска увеличил пассажиропоток в 2,5 раза Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2021 году аэропорт Красноярска увеличил пассажиропоток в 2,5 раза, что стало рекордным показателем. За год было обслужено 2 731 903 пассажира.

В аэропорту было совершено 18 133 взлет-посадки, что также является рекордом. Предыдущее достижение было установлено в 2019 году, когда в воздушной гавани Красноярска совершилось 15 397 взлет-посадки.

Чаще всего в 2021 году красноярцы летали в Москву – 960451 человек, Сочи – 194340 человек, Новосибирск – 188642 человека.