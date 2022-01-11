«Сибирские морозы? И где они?»: телеведущая Екатерина Андреева прилетела на отдых в Красноярск. Фото: Инстаграм/Екатерина Андреева

Популярная телеведущая «Первого канала» Екатерина Андреева после завершения новогодних праздников прилетела на отдых в Красноярск. В компании коллеги Екатерины Шугаевой она активно проводит время в Сибири и радуется неожиданно теплой погоде.

О своем нахождении в Красноярске Екатерина рассказала подписчикам в своем инстаграм-аккаунте. В сторисах ведущей появились видео, сделанные в аэропорту, фан-парке «Бобровый лог», баре «Булгаков», ресторане Tunguska.

— Сибирские морозы? И где они? — шутливо задались вопросом столичные гостьи.

Судя по опубликованному контенту остановилась телеведущая в гостинице рядом с Театром оперы и балета.