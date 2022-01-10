В Красноярском крае за сутки от коронавируса скончались 25 человек, заразились еще 235 пациентов

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10 января 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 235 человек, умерло – 25. Как сообщает стопкоронавирус.рф, всего в регионе ковидом заразилось 175 844 человека.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечилось от коронавируса еще 290 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 160 890 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 25 человек. Общей сложности от болезни скончались 8 952 пациента.

- Под медицинское наблюдение взято 1 152 контактных человека. Проведено тестов на коронавирус всего 4 649 451, из них за последние сутки 8 994, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.