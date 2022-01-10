Троих человек нашли мертвыми в поселке Тасеево Красноярского края

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В селе Тасеево, Красноярский край, найдены мертвыми сразу трое жителей. Как сообщают в МВД, полиция разбирается в причинах их гибели.

Тела двоих мужчин и одной женщины обнаружили местные жители, они обратились за помощью в полиции. Предварительно установлено, что смерть сельчан не носит криминальный характер.

В Следственном комитете пояснили, что гибель двоих мужчин и женщины также не связана с отравлением суррогатным алкоголем.

Чтобы установить причину смерти, была назначена судебная экспертиза. По её результатам будет принято решение о дальнейшем разбирательстве.