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Происшествия10 января 2022 9:11

Троих человек нашли мертвыми в поселке Тасеево Красноярского края

Полиция выясняет обстоятельства гибели жителей региона
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

В селе Тасеево, Красноярский край, найдены мертвыми сразу трое жителей. Как сообщают в МВД, полиция разбирается в причинах их гибели.

Тела двоих мужчин и одной женщины обнаружили местные жители, они обратились за помощью в полиции. Предварительно установлено, что смерть сельчан не носит криминальный характер.

В Следственном комитете пояснили, что гибель двоих мужчин и женщины также не связана с отравлением суррогатным алкоголем.

Чтобы установить причину смерти, была назначена судебная экспертиза. По её результатам будет принято решение о дальнейшем разбирательстве.