В Хакасии малыш проглотил ртуть, откусив кончик градусника

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии ребенок-дошкольник проглотил несколько шариков ртути, откусив кончик у стеклянного градусника. Как рассказали в Республиканской детской клинической больнице Абакана, к счастью, все обошлось и малыш уже находится дома.

Оказалось, что ребенок нашел забытый родителями градусник, в тот момент, когда мама отвернулась буквально на пару минут. Буквально мгновение и вот уже ртуть проглочена. Для малыша все сложилось наилучшим образом – родители вовремя обратились в больницу, стекло в организм не попало. Оказав помощь ребенку, его отпустили домой.

В своем инстаграм-аккаунте, медики клинической больницы пояснили, что не так опасно небольшое количество металла, попавшего в организм, как его пары. Шарики могут выйти естественными путями не навредив, а вот вдыхаемые пары могут привести к серьезному отравлению. Особенно плохо, если ребенок проглотил осколки стекол.

В любом случае малыша, нужно немедленно показать врачам.