Авиакомпанию «Якутия» оштрафовали на 20 000 рублей за задержку рейсов из Красноярска и отсутствия питания для пассажиров

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Авиакомпанию «Якутия» оштрафовали на 20 000 рублей за то, что были серьезно задержаны рейсы из Красноярска, а также за отсутствие горячего питания и не заселение пассажиров в гостиницу. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, авиакомпания полностью погасила штраф.

Как выяснилось, более чем на 6 часов задержали рейсы «Красноярск-Анапа» и рейса «Красноярск-Якутия». Пассажирам этих рейсов не предоставили горячее питание и не помогли с заселением в гостиницу, хотя, по закону, авиакомпания была обязана это сделать. В итоге все пассажиры ожидали возможность улететь из Красноярска в зале вылета.

- В связи с нарушением законодательства в сфере защиты прав потребителей в отношении авиакомпании «Якутия» Западно-Сибирской транспортной прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ, - пояснили в Роспотребнадзоре.