Житель Ачинска погиб на пожаре в своем доме. Фото: Ачинск. Общественное движение

В Ачинске на пожаре погиб местный житель. его тело было найдено в сгоревшем доме, сообщили в ГУ МЧС региона.

ЧП произошло 8 января около полуночи. Загорелся двухквартирный жилой дом.

— В результате пожара сгорел жилой дом на площади 120 квадратных метров. Внутри был обнаружен погибший человек. Еще одного человека пожарные вынесли из дома и передали медикам, — рассказали в ведомстве.

В общей сложности, огонь тушили 19 спасателей. Предварительно специалисты пришли к выводу, что пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.