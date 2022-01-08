Еще 39 человек скончались от коронавируса в Красноярском крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красноярском крае за сутки еще 39 жителей региона скончались от коронавируса. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Всего за 24 часа в Красноярском крае зарегистрировано 272 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Медики отслеживают состояние также 1 135 контактных человек.

Выздоровели 374 человека.

В общей сложности н асеодняшний день 4 639 000 человек сдали тест на ковид. Из них 4891 за последние сутки.