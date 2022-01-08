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Здоровье8 января 2022 9:07

Еще 39 человек скончались от коронавируса в Красноярском крае

За сутки наличие инфекции было подтверждено у 272 жителей региона
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Еще 39 человек скончались от коронавируса в Красноярском крае

Еще 39 человек скончались от коронавируса в Красноярском крае

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красноярском крае за сутки еще 39 жителей региона скончались от коронавируса. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Всего за 24 часа в Красноярском крае зарегистрировано 272 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Медики отслеживают состояние также 1 135 контактных человек.

Выздоровели 374 человека.

В общей сложности н асеодняшний день 4 639 000 человек сдали тест на ковид. Из них 4891 за последние сутки.