Красноярские полицейские нашли украденные у горожан телефоны Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Красноярске полицейские вернули двум жителям краевого центра мобильные телефоны, которые у тех были украдены несколько месяцев назад. Гаджеты вновь попали в руки своих владельцев накануне нового года. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

— Первое преступление произошло в середине апреля, в полицию обратился 45-летний мужчина с заявлением о краже имущества стоимостью более 6 тысяч рублей. Он рассказал, что вернулся домой из гостей и не обнаружил свой телефон. Во втором случае 54-летняя жительница краевого центра написала заявление в полицию в июле. Женщина рассказала, что у нее похитили телефон стоимостью 6 тысяч рублей из комнаты в общежитии,— рассказали в пресс-службе ведомства.

Получили свои гаджеты назад горожане из рук врио начальника отдела полиции №3 МУ МВД России «Красноярское» Андрея Митришкина. Владельцы мобильных телефонов были обрадованы таким завершением поисков.