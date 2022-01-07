В Красноярском крае в ДТП с фурой на трассе погиб водитель внедорожника. Фото: скриншот из видео "ЧП Красноярск"

Днем 6 января на трассе в сторону Канска Красноярского края в ДТП с грузовиком погиб водитель внедорожника. В обстоятельствах смертельной аварии разбираются полицейские.

Как сообщают в ГИБДД Красноярского края, трагедия произошла на 946 километре трассы Р-255. Водитель Toyota RAV4 двигался в сторону Канска, но в какой-то момент выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes.

От удара передняя часть кроссовера разбилась полностью. 64-летний водитель внедорожника погиб на месте. Водитель грузовика не пострадал.