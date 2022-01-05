В Красноярском крае в новогоднюю ночь произошло 33 пожара, 1 человек погиб

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В Красноярском крае МЧС подвело итоги первых дней 2022 года. Как сообщил на пресс-конференции начальник Главного управления МЧС России по Красноярскому краю генерал-лейтенант Игорь Лисин, в новогоднюю ночь произошло 33 пожара, 1 человек погиб.

Сообщение о самом первом пожаре в 2022 году поступило на пульт дежурного в 00:05. ЧП произошло в Березовском районе, деревня Киндяково. Когда пожарные прибыли на место, то там уже горела баня и стена жилого дома. В результате полностью сгорела баня, а огонь повредил стена и кровля дома на площади 50 кв.м. К счастью, в происшествии никто не пострадал и не погиб.

По данным на 5 января, с начала года специалисты справились с 90 пожарами, погибли 3 человека. За аналогичный период в 2021 году произошло 164 возгорания, погибло 16 человек. На сегодняшний день гибели детей не допущено. Травмы на пожаре получил в этом году один человек, спасено 11.

По данным ведомства, основные причины пожаров - это неосторожное обращение с огнём, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых приборов, неправильное устройство и эксплуатация бытовых печей и теплогенерирующих установок.