В Красноярском крае уровень воды в Енисее поднялся на 1 метр

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В Красноярском крае, недалеко от поселка Стрелка городского округа Лесосибирск, уровень воды в Енисее стал выше на 1 метр. Как сообщили в единой дежурно-диспетчерской службы Лесосибирска, на данный момент уровень воды составляет 765 см, критической отметкой является 830 см.

Специалисты уже подготовили пункты для временного размещения жителей, а также силы и средства для возможной ликвидации ЧС. По данным служб, утром 4 января новый подъем уровня воды не фиксировался, а за минувшие сутки уровень подъема воды составил 93 см.

В настоящее время специалисты продолжают контролировать уровень воды в реке. Отметим, что транспортная связь с поселком Стрелка через Енисей на данный момент отсутствует.