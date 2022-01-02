В Лесосибирске сгорел цех лесопереработки. Фото: ЧП Лесосибирск

В Лесосибирске произошел пожар на одном из предприятий по переработке леса. Эта информация появилась в городских пабликах со ссылкой на МЧС. Сообщается, что в ночь с 1 на 2 января на пульт диспетчера поступила информация о возгорании внутри цеха в коммунально-складской зоне. Звонок зафиксировали в 00:47 по местному времени.

На место выехали три отделения 48 ПСЧ и два отделения 78 ПСЧ. Площадь пожара составила 540 квадратных метров. Даже по фото можно увидеть, что внутри помещения, построенного из бетонных блоков, полыхало все и вся. В результате пожара произошло обрушение крыши цеха. Сгорели и пиломатериал, и лесопильные станки. К счастью погибших или пострадавших нет. Предварительной причиной пожара специалисты называют короткое замыкание электропроводки.