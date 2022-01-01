В Октябрьском районе Красноярска сменился прокурор. Фото: Прокуратура Красноярского края

В Октябрьском районе Красноярска назначен новый прокурор. Об этом на встрече с сотрудниками районного отделения сообщил глава краевого ведомства Роман Тютюник. Пост занял советник юстиции Егор Горшков, рассказали в региональной прокуратуре.

Приказ Генпрокурора страны об этом был подписан 21 декабря 2021 года.

Егору Горшкову 32 года, он — выпускник юридического института СФУ. В прокуратуру пришел работать в 2011 году. Сначала был помощником прокурора в Центральном районе Красноярска, затем его повысили до старшего помощника. С ноября 2020 года состоял в должности прокурора Богучанского района.

— За примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся, Генеральным прокурором Российской Федерации в 2016 году ему объявлена благодарность, а в 2020 году присвоен классный чин советника юстиции досрочно, — отметили в пресс-службе ведомства.