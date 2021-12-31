На «Красноярских столбах» на праздники закроется сервисный центр с теплыми туалетами Фото: Мария ЛЕНЦ

Администрация национального парка «Красноярские столбы» опубликовала график работы сервисных центров и служб оказания помощи посетителям на территории парка в новогодние праздники. Вход на заповедную территорию остается свободным – добро пожаловать гулять по живописным тропам между реликтовых скал.

Однако туристический центр «Перевал» и теплые туалеты в сервисном центре будут закрыты – с 31 декабря 2021 по 5 января 2022 года. Начиная с 6 января работа продолжится в обычном режиме, то есть с 10.00 до 17.00 часов. Выходными для сервисного центра «Перевал» будут лишь два дня: 31 декабря и 1 января.

При этом пост спасателей и пункт медицинской помощи на «Перевале» будут работать ежедневно, без выходных. Туристам советуют: хотите отлично провести выходные и без последствий, пострайтесь избегать экстремальных ситуаций - не забирайтесь на скалы, не сходите с обустроенных троп, чтобы не заблудиться. И тогда прогулка по "Столбам" оставит хорошее впечатление.