В Красноярске троллейбус сбил на остановке пешехода. Стоп-кадр видео

В Красноярске на остановке «Зенит» троллейбус сбил пешехода, стоявшего на тротуаре. Случилось это накануне днем, 30 декабря. ДТП попало на камеру уличного наблюдения, установленного на одной из высоток жилого комплекса «Перья». На записи видно, как троллейбус приближается к остановке со стороны проспекта Металлургов. Но в остановочном кармане припаркован автомобиль. Водитель троллейбуса тормозит и пытается вырулить так, чтобы не задеть легковушку. В этот момент заднюю часть тяжелой машины заносит и сбивает стоявшего мужчину.

Причины ДТП устанавливают дорожные полицейские. Это могла быть скользкая дорога или неправильные действия со стороны водителя. Есть вопросы и к мужчине, которые стоял на краю тротуара и не позаботился о том, чтобы на безопасном расстоянии дождаться, пока троллейбус остановится и откроет двери. Известно, что пострадавшему потребовалась госпитализация.