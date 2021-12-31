Житель Красноярска задолжал дочери 6 миллионов рублей алиментов Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Красноярска задолжал дочери 6 миллионов рублей алиментов. Откуда появилась такая внушительная сумма и каким образом удалось погасить долг, «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе судебных приставов.

Мужчина-бизнесмен и когда-то имел неплохой доход. Потому что когда брак распался, он заключил нотариальное соглашение с бывшей супругой, что будет выплачивать на содержание дочери фиксированную сумму – по 250 тысяч рублей ежемесячно. Но что-то пошло не так и алименты от него перестали поступать. Тогда экс-супруга подала в суд, она к тому времени уже жила в Иркутской области, судебное решение прилетело в Красноярск. И снова 51-летний отец попытался договориться: деньги он находит, но сумму ежемесячных алиментов уменьшает до минимального размера оплаты труда – 14 тысяч рублей.

И снова тишина. Тогда за дело взялись судебные приставы. Они запретили выезд за границу, наложили запрет на регистрационные действия с земельным участком в Крыму. А еще арестовали завод пластиковых окон и капитальный гараж на общую сумму около 2,5 миллионов рублей, принадлежащих должнику. В итоге дело сделано – 6 миллионов перечислены в пользу 17-летней девушки. Однако до ее совершеннолетия остался еще год – алименты еще не закончились.