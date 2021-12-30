В Красноярском крае идет снижение количества вновь заболевших COVID-19 Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае наблюдается снижение количества вновь заболевших коронавирусной инфекцией за сутки. Так, по данным оперативного штаба на 14 часов 30 декабря 2021 года в регионе зарегистрировано 434 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. А всего с начала пандемии 172 318 случаев. Для сравнения 16 декабря этот показатель составлял 726 случаев.

Посмотрим распределение по городам и районам: в Красноярске за сутки 140 новых случаев, в Норильске – 42. И далее уже не так критично: в Сосновоборске и Ачинске по 14 случаев, в Шарыпово и Назарово – по 12 случаев, в Дивногорске – 11. И далее цифры меньше десятка.

Под медицинское наблюдение взят 2 291 контактный человек. Проведено тестов на коронавирус всего 4 600 444, из них за последние сутки 9 045.

Добавим, что в общую статистику не входят данные по закрытым городам, они подаются отдельно. Так, в Зеленогорске на 30 декабря 9966 случаев заболеваний, в том числе 17 за сутки. Обновленных данных по Железногорску нет, но на 29 декабря было 15 812 случаев заражения коронавирусом всего.