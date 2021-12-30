Богучанская ГЭС подарила Кодинску новую арку

Арка на пешеходном бульваре. Фото предоставлено компанией

Богучанская ГЭС украсила Кодинск (Кежемский район Красноярского края) новой аркой. На центральном бульваре города завершили возведение многофункциональной арки, которя построена на средства станции. Арка, символизирующая БоГЭС как градообразующее предприятие, является частью проекта «Городской бульвар». В концепции арки отражены ее технологичность – в архитектурной форме и генерации энергии – в дизайне освещения. Торжественное открытие арки запланировано на май 2022 года, после завершения монтажа электронного оборудования.

Арка вечером Фото: Мария ЛЕНЦ

– Раньше городской бульвар был просто пешеходным, а теперь стал многофункциональным. Вместо старых бетонных плит уложена новая цветная плитка, появились зоны отдыха для пожилых людей, детская зона и сухой фонтан, памп-трек для роллеров и велосипедистов, визит-центр для туристов. Главным арт-объектом бульвара стала арка: она символизирует Богучанскую ГЭС, через которую протекает Ангара. Рядом с аркой будет работать кинотеатр под открытым небом. Объект построен благодаря поддержке энергетиков и все горожане благодарят руководство и инвесторов станции за поддержку, – рассказал глава Кодинска Олег Желябин.

В 2020 году город Кодинск победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города» с проектом благоустройства «Городской бульвар». Богучанская ГЭС поддержала проект и направила средства благотворительной программы на возведение арки.

Оборудование для Центра дополнительного образования детей Фото: Мария ЛЕНЦ

Программа благотворительной и спонсорской деятельности Богучанской ГЭС в 2021 году включала приобретение игрового оборудования для двух детских садов, спортивного инвентаря для Детско-юношеской спортивной школы и хоккейного клуба «Энергия», полную замену мебели и приобретение компьютеров и программ для Центра дополнительного образования детей.

Открытие уникальной интерактивной экспозиции БоГЭС в музее Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кежемском историко-этнографическом музее им. Ю.С. Кулаковой открыта уникальная интерактивная экспозиция по истории Богучанской ГЭС, а в Кежемской межпоселенческой Центральной районной библиотеке им. А.Ф. Карнаухова – видеостудия для подростков.