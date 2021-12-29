46 туристов за год оштрафовали на красноярских «Столбах». Фото: Красноярские столбы

На красноярских «Столбах» за год были оштрафованы 46 нарушителей. Туристы заходили в запрещенные для проулок зоны, катались по заповеднику на велосипедах и приводили с собой животных, сообщили в нацпарке.

— Утром 25 декабря на закрытой для посещения территории государственные инспекторы национального парка остановили группу туристов из 10 человек. На каждого из них был составлен административный протокол, — рассказал Иван Кириллов, замдиректора национального парка «Красноярские Столбы».

К слову, штрафы выписываются далеко не маленькие - от 3 до 4 тысяч рублей.

Напоминаем, что в парке нельзя находиться с собаками, разводить костры и запускать фейерверки и кататься на велосипедах.