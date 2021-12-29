Мэр Красноярска Еремин согласовал строительство термального комплекса возле Медуниверситета. Фото: Sibdom

В Красноярске все же может появиться термальный комплекс. Спорный объект, который ранее подвергся жесткой критике, согласовал глава города Сергей Еремин. Но с оговоркой на то, что строители должны внести корректировки в проект.

— В ходе градсовета архитектурное сообщество Красноярска предложило собственнику более лаконично вписать проект в существующий ландшафт, а также доработать его с учетом исторической значимости места, — пояснила Наталья Мичковская, пресс-секретарь Департамента градостроительства Красноярска.

Напомним, что проект комплекса разработан новосибирской компанией «Мира». Только при условии того, что земельный участок вблизи Медуниверситета будет грамотно вписан в документацию, власти выдадут разрешение на строительство.