Пассажиры красноярских электричек могут бесплатно провозить лыжи и сноуборды. Фото: КрасЖД

Впереди новогодние каникулы, многие строят планы провести их за городом, в горах, где много снега и можно вдоволь покататься на лыжах и сноубордах. Для таких пассажиров Красноярская железная дорога сделала отличный подарок. Воспользоваться ею могут жители Красноярского края, Хакасии, а также части населенных пунктов Кемеровской области (от Лужбы до Междуреченска). Так, в пригородных поездах появилась услуга бесплатного провоза лыж и сноубордов.

- Среди наших пассажиров много любителей активного зимнего отдыха. Эта услуга – наш подарок всем, кто планирует провести новогодние каникулы, катаясь на лыжах и сноубордах. Тем более, что практически до всех таких спортивных объектов можно доехать на электричке. Это направления Красноярск – Дивногорск, Междуреченск – Бискамжа и Абакан – Бискамжа, - отметила генеральный директор компании «Краспригород» Лариса Байкалова.

Ожидается, что наибольшей популярностью услуга будет пользоваться среди любителей беговых лыж, которые прокладывают свои маршруты в пригороде, а также горнолыжников. Провозить спортивный инвентарь можно рядом с собой или на багажных полках в вагоне электропоезда.