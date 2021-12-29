Начальник Красноярской краевой полиции исполнил новогоднюю мечту воспитанников детского дома. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

Начальник Красноярской краевой полиции исполнил новогоднюю мечту воспитанников детского дома. По традиции ребята готовят снежинки, на которых пишут свои желания, затем эти снежинки появляются на «Елке желаний». Любой может снять такую снежинку и исполнить месту ребенка. Александр Речицкий уже не в первый раз принимает участие в этой акции. Он решил снять две снежинки, авторами которых стали четырехлетние Вероника и Денис.

Девчушка очень хотела получить детский конструктор, а ее друг – самокат. И вот час чудес настал. Главный полицейский края приехал в детский дом и вручил ребятишкам их подарки. Нужно было видеть, как засияли их глаза. Вероника и Денис поблагодарили волшебника, тут же распаковали подарки и занялись ими.

Генерал-лейтенант полиции пожелал ребятам, здоровья и счастья в новом году, а также посоветовал никогда не переставать мечтать, особенно в эти волшебные дни, когда чаще всего происходят чудеса.

Добавим, что «Елка желаний» - это благотворительный проект, который оказывает помощь детям-сиротам и семьям с детьми. Она установлена в детском магазине «Тотемка» в торговом центре «Красноярье». Туда, к этой елке, неравнодушные красноярцы приносят детские вещи. Почти 90% собранных вещей, игрушек и книг направляется нуждающимся: благодаря проекту «Тотемка» каждый может взять необходимые детские вещи абсолютно бесплатно, без каких-либо подтверждающих документов.

Кстати, «Тотемка» работает не только в Красноярске, но и далеко за его пределами. В районах края происходила бесплатная раздача вещей - с каждым днём проект объединяет и охватывает доброй миссией всё больше людей!