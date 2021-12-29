В Красноярском крае за сутки зарегистрировано всего 459 новых случаев COVID-19 Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на 14:00 часов 29 декабря 2021 года в Красноярском крае зарегистрировано всего 171 884 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 459 случаев заболевания. Если говорить по городам и районам, картина такова. В краевом центре – 149 новых случаев заболевания, в Норильске – 33, по 17 случаев в Емельяновском районе и городе Дивногорске, в Сухобузимском районе – 15.

Добавим, что в эту статистику не входит информация по закрытым городам Зеленогорску и Железногорску.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 42 333 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 2 524 человека. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 981. Проведено тестов на коронавирус всего 4 591 399, из них за последние сутки 7 191.