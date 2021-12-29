В Красноярске на острове Татышеве появилась необычная ледяная скульптура

Обязательно сделайте фотографию на фоне скульптуры! Фото предоставлено создателями композиции

В Красноярске на острове Татышеве установили необычную ледяную скульптуру. Композицию поставили рядом с пунктом проката коньков. На больших новогодних шарах размещены самые простые, но такие важные для всех слова – «Любовь», «Спасибо», «Прости».

Фото предоставлено создателями композиции

– В обыденной жизни, когда все заняты делами, работой, нам часто не хватает времени сказать своим близким простые и теплые слова, попросить прощения за ошибки, поблагодарить за заботу и еще раз признаться в любви. Сейчас в предновогодние дни все заняты поиском и покупкой подарков, но мы хотим напомнить, что иногда достаточно нескольких слов, чтобы сделать наших близких, друзей счастливыми. Спешите говорить добрые слова своим родным! – призывают создатели композиции.

Скульптура стоит рядом с пунктом проката коньков. Фото предоставлено создателями композиции

Отметим, что скульптура появилась неслучайно: ее установили в рамках Всероссийской акции #дарислова, которую подхватил Красноярск. Прогуливаясь по острову Татышева, обязательно сделайте фото на фоне скульптуры и отправьте новогоднюю открытку своим друзьям.