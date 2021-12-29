В Красноярском крае оштрафовали магазин за отказ продать товар по указанной цене. Фото: Роспотребнадзор

В городе Бородино в магазине «Магнит» произошла ситуация, за которую торговую точку оштрафовали. Время от времени подобное случается в различных магазинах, решить проблему удается мирным путем. Но на сей раз покупатель принял принципиальную позицию и обратился в управление Роспотребнадзора с заявлением о защите прав потребителя.

В ведомстве «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали подробности. Покупатель положил в торговом зале в корзину детское пюре, обратив внимание на желтый ценник и стоимость – 49,99 рублей, учитывая 28-процентную скидку. Однако кассовый аппарат пробил полную цену – 69.99 рублей. А продавец разбираться не стал, заявил: не хотите брать – не берите, давайте отменим покупку.

В результате за обман потребителя виновное лицо привлечено к ответственности в виде штрафа в 3 тысячи рублей, пояснили в Роспотребнадзоре.