В Минусинске полицейские 16 раз выстрелили в машину пьяного лихача

В Минусинске полицейские 16 раз выстрелили в пьяного лихача Фото: Мария ЛЕНЦ

В Минусинске дорожные полицейские применили табельное оружие, чтобы остановить нарушителя правил дорожного движения, который мчался по ночной трассе. А тот отказывался подчиниться, едва не угробив себя. Видимо, количество принятых на грудь градусов полностью усыпило здравый смысл. К счастью для него все обошлось – живой. Но отвечать по закону пришлось.

В пресс-службе краевой полиции «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали и даже показали подробности погони. Произошло это накануне, 28 декабря. Наряд ДПС заметил «Хонду», которая проехала перекресток на красный свет. Ее попытались остановить, но водитель проигнорировал требования и только прибавил скорости. Включив мигалки, наряд ДПС преследовал нарушителя, когда выехал из населенного пункта на трассу, летел по встречке, собирая все возможные штрафы.

Его предупредили о том, что начнут стрелять – бесполезно. Инспектор ДПС оказался метким – из 16 выстрелов 12 попали в цель (и это – на большой скорости). Молодого человека, ему 28 лет, задержали возле дома, куда он приехал. Надели наручники. От алкотеста на месте он отказался. А в медицинском учреждении опьянение подтвердилось – 1,11 мг/л.

Суд назначил нарушителю 10 суток административного ареста. Также ему придется выплатить солидную сумму по штрафам. Машина помещена на спецстоянку.