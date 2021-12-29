В Красноярске и Сосновоборске денежные компенсации получат более 450 обманутых дольщиков Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске и Сосновоборске денежные компенсации получат более 450 обманутых дольщиков, вложившихся в 7 объектов. Об этом сообщает минстрой Красноярского края.

Компенсацию получат участники долевого в следующих объектах:

- В Октябрьском районе Красноярска – три дома в ЖК «Изумрудная долина», застройщик «КрасЗападСибСтрой»;

- В Свердловском районе – дома №3 и 4 на улице Прибойная, 37 – стр. 6 и 7, застройщик ООО СК «Зодчий»:

- дома №3 в 11 микрорайоне Сосновоборска – на улице Солнечная блок-секция 1-2, 2-3 (1 этап) и блок-секция 4-5, 5-6 (2 этап), застройщик все тот же ООО СК «Зодчий».

За все время действия программы помощи дольщикам с 2019-2021 годах по 28 объектам участники долевого получат выплаты, 17 объектов будут достроены.