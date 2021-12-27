В Хакасии нашли мужчину, насмерть забившего дачного вора. Фото: СК

В Хакасии, недалеко от Саяногорска, в садоводческом обществе «Пшеничное» в июле 2016 года нашли тело мужчины, 38-летнего местного жителя. Даже визуально было понятно, что он умер насильственной смертью, от последствий многочисленных побоев. Но на тот момент раскрыть преступление не удалось. Однако спустя пять лет сыщикам удалось распутать его. Благодаря совместным усилиям следкома и уголовного розыска сначала нашли свидетеля преступления, а затем задержали и причастного к убийству.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в конце июля 2016 года обвиняемый приехал на свою дачу и застал там незнакомца. Заподозрил его в том, что тот воровал его дрова. Решил проучить и начал избивать – руками и ногами. Бил до тех пор, пока тот не перестал двигаться. Затем перетащил тело на соседний заброшенный участок.

В настоящее время уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.