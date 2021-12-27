В Хакасии похитители голыми руками сломали новогоднюю елку

В Хакасии похититель голыми руками сломал новогоднюю елку Фото: Мария ЛЕНЦ

В столице Хакасии два товарища украли елку прямо со двора многоэтажного дома. Как выяснилось – даже не для себя, не чтобы порадовать близких и родных. Мужчины преследовали меркантильный интерес – продать и деньги пустить на выпивку. Об этой истории рассказывает местное ИА «Хакасия» со ссылкой на пресс-службу республиканской полиции.

Елка много лет росла во дворе дома на улице Пирятинской в Абакане. Из маленького саженца превратилась в молодое красивое деревце. И привлекла внимание 38-летнего местного жителя. 24 декабря, средь бела дня, он пришел во двор с ножовкой, но не успел завершить дело – его спугнули. Выждав время, елко-крад вернулся. И снова ему помешали. Тогда он вызвал своего товарища, который пришел и голыми руками сломал дерево. После чего оба ушли с добычей.

В полицию позвонила возмущенная местная жительница. Момент похищения она не видела. Но подозреваемые попали на камеру видеонаблюдения, установленную у подъезда. По записи их и вычислили. Причем один даже находился в федеральном розыске, его сразу увезли в СИЗО. Елку похитители продать не успели. Сейчас полиция проводит проверку по факту хищения, затем будет принято решение возбуждать или нет уголовное дело.