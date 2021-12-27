Житель Зеленогорска почти 500 раз переводил деньги мошенникам. Стоп-кадр видео

Пенсионер из Зеленогорска с завидным упрямством несколько дней переводил деньги мошенникам. Поскольку существует лимит (не более 15 тысяч за одну операцию), он раз за разом толкал в купюроприемник банкомата свои сбережения. И при этом свято верил, что помогает «службе безопасности банка» ловить преступников. Итого он совершил 488 переводов на общую сумму более 8 миллионов рублей.

Все это было бы смешно, если бы не было так грустно. Жители Красноярского края перечисляют телефонным аферистам десятки миллионов рублей каждую неделю. Вот и зеленогорцу не повезло. Из его рассказа в отделе полиции стало понятно, что он попался на классическую схему: мошенники сообщили, что кто-то покушается на его счет. И предложили снять деньги с него и перевести не резервный. Причем предупредили – не доверять никому из сотрудников банка, она якобы в сговоре. Вместо того, чтобы снять накопления, я это почти 7 миллионов рублей, и спрятать дома, он принялся переводить их незвестным.

Потом мужчине позвонили и сказали, что на него пытаются навесить два кредита на крупную сумму – он оформил их и снова перевел деньги. А спустя несколько дней пришел в полицию вместе со всеми квитанциями о переводе, чтобы уточнить, поймали ли они преступников, о которых ему говорили мошенники по телефону. И тут узнал, что его обманули.