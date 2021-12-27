В Красноярске ушел в отставку вице-мэр. Фото: администрация города

Кадровые изменения в администрации Красноярска: свой пост покинул первый заместитель главы Красноярска Алексей Давыдов. Он ушел в отставку по собственному желанию, сообщили Gornovosti.ru в администрации города. Какова же истинная причина, неизвестно. Привычный в таких случаях вариант – сменил работу и перешел на другое место. Но не факт. Кто займет эту должность, не сообщается. Как и неизвестно, будет ли вообще новое назначение или эту ставку сократят. Сейчас у мэра остались еще два заместителя.

Добавим, что Алексей Давыдов стал первым вице-мэром в ноябре 2017 года, вскоре после того, как Сергей Еремин заступил на пост градоначальника и формировал свою команду. До этого он работал на руководящих должностях в ГП КК «Красноярскавтотранс», ОАО «Красноярскэнергострой» и ООО «Сибирский элемент СК».