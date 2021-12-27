Житель Красноярска отомстил другу, обвинив его в краже телевизора Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Красноярска решил отомстить товарищу и обвинил его в краже, которой на самом деле не было. Так что уголовное дело завели на него самого по статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления». В скором времени состоится суд и мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции города. Обвиняемый – 49-летний местный житель, который сообщил в дежурную часть, что у него похитили телевизор стоимостью 13 тысяч рублей. И что он знает, кто именно это сделал. Когда сотрудники полиции проверяли показания, они усомнились в них. К слову, мужчину заранее предупредили о том, какая ответственность его ждет при даче ложных показаний. Но он не внял этой информации.

Правда выяснилась вскоре: товарищ предложил заявителю сдать его телевизор в ломбард, владелец согласился. Полученные деньги они потратили вместе. На что, не уточняется. Но вечером между товарищами произошла ссора. И в результате обиженный гражданин оболгал своего друга.