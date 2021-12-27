В Красноярском крае спасатели вытащили из полыньи дикую козу.Фото: КГКУ "Спасатель"

В Шарыповском районе спасателям пришлось выручать из беды дикую козу. Случилось это в минувшую субботу, вечером 25 декабря, на водохранилище возле ГРЭС, недалеко от районного центра. У этого водоема дурная слава – там постоянно, каждый год, спасают рыбаков на оторвавшихся льдинах. Из-за того, что озеро было построено в технических целях, лед в нем некрепкий. Но что там делало дикое животное?

Однако же когда к специалистам Шарыповского поисково-спасательного отряда обратились граждане и сообщили, что на водохранилище в районе ГРЭС под лед провалилась дикая коза, спасатели раздумывать долго не стали, понимали, что без них животное погибнет – выбьется из сил и пойдет ко дну.

Поэтому спасатели выехали к месту на катере на воздушной подушке «Хивус». Операция по спасению животного заняла несколько минут. Дикую козу доставили на берег, здесь она немного пришла в себя и тут же убежала в ближайшие кусты.

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