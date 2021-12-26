В Красноярске зафиксировали превышение допустимой концентрации вредных веществ в воздухе

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В Красноярске зафиксировано превышение предельно-допустимых максимально разовых концентраций вредных веществ в воздухе. Как сообщает региональный Роспотребнадзор, было сделано 7 проб воздуха, 5 из которых показали серьезное превышение вредных частиц.

Превышение зафиксировано по взвешенным веществам - в 1.2 раза, по оксиду азота - в 2.8 раза, по диоксиду азота - в 2.6 раза, по взвешенным частицам РМ10 - в 1.9 раза, по взвешенным частицам РМ2.5 - в 3.4 раза.

Красноярцам напоминают, что для предупреждения ухудшения состояния здоровья, следует ограничить пребывание на улице.

Отметим, что в краевой столице 25 декабря введен режим «черного неба». НМУ действуют в Красноярске до 19 часов 27 декабря.