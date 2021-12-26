Красноярская автоёлка скриншот: Валерий Пичурин

Красноярские автомобилисты создали новогоднюю ёлку из 465 машин на пустыре за домом Алексеева, 34. Как отмечает организатор флешмоба Валерий Пичурин, за последние 3 года эта ёлка стала рекордсменом в количестве авто. В 2019 году участие приняли 89 машин, в 2020 – 150, а в 2021 около 465 авто.

Почти пол миллиона водителей со своими машинами выстроились гигантскую новогоднюю ёлку на одном из пустырей города. Желающих поучаствовать во флешмобе было настолько много, что все просто не влезли, поэтому пришлось создавать импровизированные снежинки.

Мероприятие происходило при поддержке ГИБДД. Сотрудники не только следили за порядком во время создания ёлки, но и «украсили» её макушку проблесковыми маячками.

После того, как автоёлка начала переливаться светом фар и её стало видно с воздуха, были выпущены фейерверки.