Полицейские спасли супружескую пару на трассе в Красноярском крае. Фото: ГИБДД России по Красноярскому краю

В Красноярском крае полицейские спасли на трассе семейную пару, у которой заглохла машина. В 30-градусный мороз мужчина и женщина могли погибнуть. если бы никто не оказал им помощь.

Как сообщили в пресс-службе региональной полиции, автомобиль супругов встал на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь». Двигатель вышел из строя. Мужчина пытался самостоятельно устранить поломку, но безрезультатно. Тем временем температура в салоне авто на морозе продолжала стремительно падать. Понимая всю опасность сложившейся ситуации, автомобилист позвонил по номеру «112». На помощь супругам выдвинулся экипаж ГИБДД.

— Выяснилось, что мужчина вместе с супругой направлялись из города Тайшета в город Челябинск. Госавтоинспекторы прибыли на место, пригласили граждан в свой патрульный автомобиль погреться и незамедлительно вызвали службу по оказанию услуг отогрева и запуска автомобиля, а также проинформировали граждан о возможности воспользоваться пунктом обогрева, — рассказали в ведомстве.

Когда машина завелась, пара продолжил свою поездку.