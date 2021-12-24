В Красноярском крае за сутки COVID-19 заразились 600 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на 14:00 часов 24 декабря 2021 года в Красноярском крае зарегистрировано всего 169 329 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 600 случаев заболевания. В целом динамика положительная – заметно снижение количества заболевших. Однако в некоторых городах и районах по-прежнему ситуация напряженная. Например, в Красноярске за сутки 183 случая заражении, в Ачинске – 28, Норильске – 38, Шарыпово – 56, Мотыгинском районе – 26.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 47 809 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 157 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 4 067. Проведено тестов на коронавирус всего 4 559 924, из них за последние сутки 9 902.

В эту статистику не входит информация по закрытым городам. Так, в Железногорске 71 новый случай за сутки, а всего с начала пандемии – 15 670 случаев. В Зеленогорске – плюс 17 случаев за сутки и всего 9 886.