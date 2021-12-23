Несколько городов Красноярского края, Хакасии и Тывы попали в топ по загрязненности воздуха Фото: Мария ЛЕНЦ

Минприроды России промониторило качество воздуха в городах страны и заключило: хуже всего дела обстоят на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. ЧТо касается СФО, то здесь отличились Ачинск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Норильск, Кызыл, Абакан и Черногорск.

Сотрудники ведомства в ближайшие пару месяцев соберут всю «грязную» статистику и направят ее в Минюст, чтобы включить города, в которых фиксируется экологическая катастрофа в федеральный проект «Чистый воздух».

Окончательный список тех, кто присоединится к программе будет утвержден до 30 июня 2022 года. Cуть проекта в том, чтобы снизить выбросы с предприятий на 20 процентов. На эти цели в инвестиционных программах предусмотрено более 500 млрд рублей из внебюджетных источников.