В Красноярске госпредприятию срочно понадобился элитный внедорожник за 5,6 миллиона рублей

В Красноярске госпредприятию срочно понадобился элитный внедорожник за 5,6 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске руководству Центра транспортной логистики требуется автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Непременно новый. Соответствующее объявление появилось на официальном портале госзакупок 21 декабря 2021 года. Начальная цена тендера – 5 645 714 рублей, такую сумму готово выложить за элитный внедорожник госпредприятие Красноярского края. В протоколе обоснования цены указано, что был проведен анализ рынка, изучена информация о среднерыночной стоимости товара и коммерческих предложений от поставщиков.

Итак, цвет будущей собственности ГПКК должен быть жемчужно-белый перламутр, но с контрастным черным салоном, комплектация стандартная. Год выпуска – не ранее 2021 года, а автопробег – не более 50 километров. Фактически – с конвейера и прямиком в Красноярск. Заявки на поставку уже принимаются, выбор поставщика сделают сразу после новогодних каникул – 10 января.

Добавим, что Центр транспортной логистики появился в 2000 году, это крупная транспортная и логистическая компания с активами предприятий, организующих перевозки авиа, речным и железнодорожным транспортом.