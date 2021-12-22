В Красноярск придет потепление с 23 декабря Фото: Дарья ЛАВРИНЕНКО

В Красноярске после непродолжительного похолодания, вновь ожидается комфортная для середины декабря погода. 23 и 24 числа в краевой столице днем столбики термометров покажут от −16 до −18 градусов.

Тенденция на потепление будет сохраняться до конца недели. К выходным в светлое время суток эксперты прогнозируют всего -13 градусов, а ночью до -20. Поэтому всем желающим выбраться на природу до новогодних каникул, стоит воспользоваться этим шансом.

Метеозависимым людям стоит учесть, что в предстоящие дни будет отмечаться высокое атмосферное давление - до 759 миллиметров ртутного столба.