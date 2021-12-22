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Общество22 декабря 2021 17:40

В Красноярск придет потепление с 23 декабря

Тридцатиградусные морозы отступают. В четверг в столице края днем ожидается до -18
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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В Красноярск придет потепление с 23 декабря

В Красноярск придет потепление с 23 декабря

Фото: Дарья ЛАВРИНЕНКО

В Красноярске после непродолжительного похолодания, вновь ожидается комфортная для середины декабря погода. 23 и 24 числа в краевой столице днем столбики термометров покажут от −16 до −18 градусов.

Тенденция на потепление будет сохраняться до конца недели. К выходным в светлое время суток эксперты прогнозируют всего -13 градусов, а ночью до -20. Поэтому всем желающим выбраться на природу до новогодних каникул, стоит воспользоваться этим шансом.

Метеозависимым людям стоит учесть, что в предстоящие дни будет отмечаться высокое атмосферное давление - до 759 миллиметров ртутного столба.