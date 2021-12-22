В Красноярске загорелась шахта вентиляции в старшейшем ресторане «Балкан Гриль»

Фото: Мария ЛЕНЦ

На Перенсона загорелся один из старейших красноярских ресторанов «Балкан Гриль». Как сообщили в МЧС, причиной стало возгорание в вентиляционной шахте. К счастью, пострадать никто не успел – находившиеся в ресторане 9 человек эвакуировались самостоятельно.

Звонок с сообщение о ЧП поступил в 12:04, а уже 12:20 пожар локализовали на площади 10 квадратных метров. На месте работают 5 единиц техники и около 20 человек.

Отметим, что гостей в ресторане в момент пожара не было – заведение принимает посетителей с 12 часов, а ЧП произошло буквально через несколько минут после открытия.