Специалисты КРУДОР обновили интерактивную карту камер фиксации нарушений ПДД в Красноярском крае

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае специалисты КРУДОРа обновили интерактивную карту, где отмечены все камеры фиксации нарушений ПДД. Как сообщают в ведомстве, изменения в карту вносятся каждый месяц для поддержания актуальности.

На самой карте отмечены как стационарные, так и передвижные комплексы, размещаемые на региональных, федеральных и городских трассах. Выбирая отдельный рубеж контроля, можно узнать не только тип оборудования и точный адрес установки, но и задать вопросы о видах фиксируемых нарушений, а также имеющихся ограничений скоростного режима в зависимости от типа транспортных средств.

Напомним, на сегодняшний день система фотовидеофиксации нарушений ПДД в Красноярском крае состоит из 49 передвижных комплексов и 104 стационарных рубежей контроля. Из них 51 комплекс размещён в городе Красноярске.

Ознакомиться с картой вы можете здесь