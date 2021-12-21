Житель Красноярска вынес из магазина в штанах 8 килограммов сыра и 900 пачек сигарет Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 27-летний парень за месяц выкрал из магазина 8 кг сыра, 900 пачек сигарет, 30 бутылок алкоголя и несколько банок красной икры. В МВД по краю передают, что сумма ущерба составила почти 160 тысяч рублей.

Молодой человек промышлял в конце 2020 года. Представители магазинов начали жаловаться, что кто-то крадет продукцию. Оказалось, что целый месяц из торговых точек воровал ранее судимый красноярец. Он засовывал краденное под куртку и даже в штаны. Всего он совершил 15 краж.

В итоге парня задержали и завели в его отношении уголовное дело по статье «кража». Ему грозит до 5 лет. Сейчас молодой человек находится под стражей.